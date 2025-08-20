Первый замглавы Администрации президента Перцов сказал, как нельзя работать идеологам в Беларуси

Первый заместитель главы Администрации президента Владимир Перцов сказал, как нельзя работать идеологам в Беларуси, пишет БелТА.
— Нами разработаны уже определенные реперные точки, ключевые точки, так называемые ключевые показатели эффективности, которые мы будем обкатывать до конца года в экспериментальном режиме, — обратил внимание замглавы Администрации президента.
По словам Владимира Перцова, с 2026 года это уже будут постоянные ключевые показатели, по которым и будет оцениваться работа идеологической вертикали. Он призвал не самоуспокаиваться.
Заместитель главы Администрации обратил внимание, что хотелось бы заострить внимание тех, кто отвечает за идеологическую работу в регионах, в отраслях.
— Есть немного самоуспокоение, есть желание работать уже по накатанным рельсам, чего делать нельзя. Идеолог должен оставаться и генератором смыслов, и проводником смыслов, и педагогом, и лектором замечательным, — заявил Владимир Перцов.
