Открытый учеными 29-й спутник Урана может быть не последним

«Уран слишком далек от Земли, и его спутники, особенно небольшие, сложно увидеть даже в крупные телескопы. Телескоп “Джеймс Уэбб” справился с этой задачей, и теперь мы знаем о 29 спутниках Урана. Можно прогнозировать новые открытия: скорее всего, вновь открытый спутник — не последний», — сказал Язев ТАСС.