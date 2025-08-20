Открытый учеными 29-й спутник Урана может быть не последним

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Открытие 29-го по счету спутника Урана едва ли стало окончательным, за ним могут последовать новые, сказал ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.
Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило об обнаружении телескопом «Джеймс Уэбб» 29-го спутника Урана. В сообщении уточняется, что новый объект, получивший название S/2025 U1, был обнаружен в ходе наблюдений 2 февраля. Его диаметр составляет около 10 км. Авторами открытия выступила научная группа под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института (США).
«Уран слишком далек от Земли, и его спутники, особенно небольшие, сложно увидеть даже в крупные телескопы. Телескоп “Джеймс Уэбб” справился с этой задачей, и теперь мы знаем о 29 спутниках Урана. Можно прогнозировать новые открытия: скорее всего, вновь открытый спутник — не последний», — сказал Язев ТАСС.
Ученый напомнил, что планету Уран с близкого расстояния исследовал около 40 лет назад космический аппарат «Вояджер-2».
«Долгое время после этой миссии число известных спутников этой планеты не увеличивалось. Однако прогресс астрономической техники позволяет обнаруживать даже небольшие небесные тела, находящиеся на огромных расстояниях. За последние годы существенно увеличилось число известных спутников Юпитера и Сатурна, теперь к ним добавился Уран. Остается ждать открытий новых спутников Нептуна», — заключил он.