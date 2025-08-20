Как Хатико: в Туапсе собака дождалась хозяина из больницы

15 августа в автокемпинге «Радужный» стало плохо туристу из Астрахани, приехавшему отдыхать вместе с собакой. Мужчину срочно госпитализировали, а его питомец остался один: рядом не оказалось людей, готовых позаботиться о животном.
Ситуацию заметили сотрудники полиции из поселка Новомихайловского. По словам начальника отдела Сергея Каракяна, полицейские не могли оставить животное без присмотра. Пса успокоили, накормили и решили временно забрать к себе. Автомобиль туриста отправили на стоянку, вещи оформили на хранение, а собаку приютила у себя дома участковый Наталья Галкина.
Все время, пока хозяин находился в больнице, питомец жил в тепле и заботе, спокойно ожидая его возвращения. Когда врачи сообщили о выздоровлении мужчины, сотрудники полиции организовали встречу. Они лично отвезли собаку хозяину и стали свидетелями эмоционального момента их воссоединения.
Недавно в США модный журнал Vogue провел конкурс фотографий домашних питомцев Dogue. В проекте отсмотрели работы 56 тысяч участников.