Как Хатико: в Туапсе собака дождалась хозяина из больницы

Ситуацию заметили сотрудники полиции из поселка Новомихайловского. По словам начальника отдела Сергея Каракяна, полицейские не могли оставить животное без присмотра. Пса успокоили, накормили и решили временно забрать к себе. Автомобиль туриста отправили на стоянку, вещи оформили на хранение, а собаку приютила у себя дома участковый Наталья Галкина.