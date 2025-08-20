Ричмонд
Как Хатико: в Туапсе собака дождалась хозяина из больницы

В Туапсе разыгралась история с собакой, которую жители уже окрестили местным Хатико. О верном псе, который ждал возвращения хозяина из больницы, рассказали в канале 23-го отделения МВД.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Черная собака на поводке и в машине на заднем сиденье
Источник: @mvd_23

15 августа в автокемпинге «Радужный» стало плохо туристу из Астрахани, приехавшему отдыхать вместе с собакой. Мужчину срочно госпитализировали, а его питомец остался один: рядом не оказалось людей, готовых позаботиться о животном.

Ситуацию заметили сотрудники полиции из поселка Новомихайловского. По словам начальника отдела Сергея Каракяна, полицейские не могли оставить животное без присмотра. Пса успокоили, накормили и решили временно забрать к себе. Автомобиль туриста отправили на стоянку, вещи оформили на хранение, а собаку приютила у себя дома участковый Наталья Галкина.

Все время, пока хозяин находился в больнице, питомец жил в тепле и заботе, спокойно ожидая его возвращения. Когда врачи сообщили о выздоровлении мужчины, сотрудники полиции организовали встречу. Они лично отвезли собаку хозяину и стали свидетелями эмоционального момента их воссоединения.

К счастью, турист быстро пошел на поправку. После выписки он получил назад все вещи, автомобиль и самое главное — верного друга. Теперь мужчина вместе с питомцем возвращается домой.

