В Москве начали сносить павильоны «Экспоцентра»

За восемь месяцев работы выставки-форума «Россия» на ВДНХ ее посетили более 17 млн человек, которые познакомились с достижениями регионов, корпораций, федеральных структур. Также посетители увидели передовые технологические разработки, открытия в промышленности, культуре и спорте.