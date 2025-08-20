В Москве начали сносить павильоны «Экспоцентра»

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать в Москве Национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки-форума на ВДНХ. Правительству Москвы было рекомендовано в трехмесячный срок предоставить земельный участок, который арендует ЦВК «Экспоцентр», в безвозмездное пользование дирекции выставки достижений «Россия», а Торгово-промышленной палате — передать расположенную там недвижимость.
На месте бывшего выставочного комплекса в настоящее время ведутся работы, некоторые павильоны уже снесены.
О выставке-форуме «Россия»
За восемь месяцев работы выставки-форума «Россия» на ВДНХ ее посетили более 17 млн человек, которые познакомились с достижениями регионов, корпораций, федеральных структур. Также посетители увидели передовые технологические разработки, открытия в промышленности, культуре и спорте.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.