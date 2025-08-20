Раскрыт «жировой» механизм ускоренного роста трижды негативного рака груди

Этот анализ показал, что концентрация молекул жира в соседних с опухолью адипоцитах, жировых клетках тела человека, была значительно ниже, чем в более далеких от них регионах молочных желез. Это заставило ученых изучить взаимодействия между опухолевыми и жировыми клетками, в результате чего они обнаружили, что соседство с раковыми клетками заставляет адипоциты расщеплять жировые молекулы и передавать нутриенты в опухоль.