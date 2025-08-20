Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетным семьям в Иркутской области вручили машины

«Газели» получили победители областного конкурса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошла торжественная церемония вручения автомобилей «Газель» многодетным семьям, которые победили в областном конкурсе. В отборе принимали участие родители, которые воспитывают 7 и более детей младше 18 лет, причем не только родных, но и усыновленных или находящихся под опекой.

— В Иркутской области сложилась хорошая традиция вручать автомобили многодетным семьям, — отметил в своем приветствии губернатор Приангарья Игорь Кобзев. — С 2013 года их получили уже 67 семей, в этом году еще восемь. Правительство Иркутской области и дальше будет направлять все усилия на поддержку и защиту семьи, на сохранение традиционных семейных ценностей.

Отметим, что среди 8 семей, получивших ключи от вместительных автомобилей, семеро детей — это далеко не рекорд, в некоторых воспитывается по 10 и даже 11 ребятишек. Отбор проводился органами соцзащиты: в местных отделениях собирались необходимые документы, которые были переданы для оценки в профильное министерство.

— В этом году были представлены документы 25 наиболее достойных семей, проживающих в городах Иркутск, Тулун, Братск, Заларинском, Качугском, Куйтунском, Эхирит-Булагатском, Боханском районах, — отметил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

В ведомстве сообщили, что подобный конкурс проводится далеко не во всех регионах России.