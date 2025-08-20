Многодетным семьям в Иркутской области вручили машины

— В Иркутской области сложилась хорошая традиция вручать автомобили многодетным семьям, — отметил в своем приветствии губернатор Приангарья Игорь Кобзев. — С 2013 года их получили уже 67 семей, в этом году еще восемь. Правительство Иркутской области и дальше будет направлять все усилия на поддержку и защиту семьи, на сохранение традиционных семейных ценностей.