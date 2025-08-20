Многодетным семьям в Иркутской области вручили машины

В Иркутске прошла торжественная церемония вручения автомобилей «Газель» многодетным семьям, которые победили в областном конкурсе. В отборе принимали участие родители, которые воспитывают 7 и более детей младше 18 лет, причем не только родных, но и усыновленных или находящихся под опекой.
— В Иркутской области сложилась хорошая традиция вручать автомобили многодетным семьям, — отметил в своем приветствии губернатор Приангарья Игорь Кобзев. — С 2013 года их получили уже 67 семей, в этом году еще восемь. Правительство Иркутской области и дальше будет направлять все усилия на поддержку и защиту семьи, на сохранение традиционных семейных ценностей.
Отметим, что среди 8 семей, получивших ключи от вместительных автомобилей, семеро детей — это далеко не рекорд, в некоторых воспитывается по 10 и даже 11 ребятишек. Отбор проводился органами соцзащиты: в местных отделениях собирались необходимые документы, которые были переданы для оценки в профильное министерство.
— В этом году были представлены документы 25 наиболее достойных семей, проживающих в городах Иркутск, Тулун, Братск, Заларинском, Качугском, Куйтунском, Эхирит-Булагатском, Боханском районах, — отметил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.
В ведомстве сообщили, что подобный конкурс проводится далеко не во всех регионах России.