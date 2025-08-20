Мобильные бригады помогли почти 12 тысячам жителей Саратовской области

Около 11,9 тыс. жителей Саратовской области с начала года смогли доехать до медучреждений для прохождения диспансеризации благодаря мобильным бригадам. Они работают по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Например, сотрудники центра социального обслуживания населения Петровского района на постоянной основе организовывают выезды мобильной бригады. Диспансеризацию уже смогли пройти жители сел Новодубровка, Новая Усть-Уза и Синенькие. Кроме того, специалисты привозят людей из отдаленных территорий области в учреждения соцобслуживания и помогают доехать сотрудникам центров в сельские населенные пункты.
«Благодаря межведомственному взаимодействию наши получатели услуг не только быстро доставляются мобильными бригадами в медицинские учреждения, но и проходят диспансеризацию организованно и в удобном формате. Им не приходится сидеть в очереди. По предварительной договоренности между учреждениями они тратят на диспансеризацию минимум времени, получая при этом максимум внимания», — подчеркнула заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Светлана Савочкина.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.