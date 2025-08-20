Мобильные бригады помогли почти 12 тысячам жителей Саратовской области

«Благодаря межведомственному взаимодействию наши получатели услуг не только быстро доставляются мобильными бригадами в медицинские учреждения, но и проходят диспансеризацию организованно и в удобном формате. Им не приходится сидеть в очереди. По предварительной договоренности между учреждениями они тратят на диспансеризацию минимум времени, получая при этом максимум внимания», — подчеркнула заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Светлана Савочкина.