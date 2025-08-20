Ричмонд
Интеллигенция Узбекистана и Казахстана встретилась на форуме в Астане

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Астане состоялся Первый форум научно-творческой интеллигенции Узбекистана и Казахстана. В нем приняла участие делегация РУз во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, сообщает пресс-служба верхней палаты.

Источник: Сенат Олий Мажлиса

Парламентская делегация Узбекистана в рамках пребывания в Республике Казахстан приняла участие в Первом форуме научно-творческой интеллигенции Узбекистана и Казахстана, состоявшемся в Астане на тему: «Общее историко-культурное наследие — новые горизонты сотрудничества».

говорится в сообщении

В своем выступлении Нарбаева отметила, что Узбекистан и Казахстан связывают не только общие интересы, но и глубокие исторические, культурные и духовные корни. Подчеркивалось, что благодаря политической воле и усилиям президентов Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева укрепляются дружеские отношения между странами, в том числе гуманитарные и культурные связи.

Особое внимание в ходе форума уделили вопросам сохранения и популяризации наследия великих мыслителей, поэтов, ученых и философов. Ярким примером сотрудничества двух государств стала установка памятников Алишеру Навои в Астане и Абаю Кунанбаеву в Ташкенте, а также мероприятия в Узбекистане, посвященные 180-летию со дня рождения Абая.

Речь шла о развитии сотрудничества в сферах науки и образования. На сегодняшний день вузы Узбекистана и Казахстана подписали между собой более 280 соглашений и меморандумов, реализуют совместные образовательные программы, проводят образовательные выставки и университетские ярмарки. В Узбекистане готовят специалистов на казахском языке, который преподают в более чем 400 школах.

Участники подчеркнули важность развития культурного туризма и креативной индустрии, проведения фестивалей, выставок, кинофорумов и других гуманитарных мероприятий с активным вовлечением молодежи.

Форум стал важной площадкой для обмена идеями и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, добавили в пресс-службе.

В его рамках организовали выставку произведений поэтов, художников и ученых двух народов, а также представили серию исторических книг узбекских авторов.

Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой 18—19 августа находилась в Астане с официальным визитом.