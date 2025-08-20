Интеллигенция Узбекистана и Казахстана встретилась на форуме в Астане

Речь шла о развитии сотрудничества в сферах науки и образования. На сегодняшний день вузы Узбекистана и Казахстана подписали между собой более 280 соглашений и меморандумов, реализуют совместные образовательные программы, проводят образовательные выставки и университетские ярмарки. В Узбекистане готовят специалистов на казахском языке, который преподают в более чем 400 школах.