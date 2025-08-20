Пригожин заявил о бесплатном участии артистов в «Новой волне» в Казани

По словам Пригожина, в России практически все фестивали носят для артистов благотворительный характер. У музыкантов нет выбора, если они хотят быть в эфире, то выступают бесплатно. Он добавил, что певица Валерия выступала на «Новой волне» много лет. Однако в этот раз ее не будет.