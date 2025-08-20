Пригожин заявил о бесплатном участии артистов в «Новой волне» в Казани

Артисты российской эстрады будут выступать на «Новой волне» в Казани бесплатно. Об этом в ходе интервью сообщил продюсер Иосиф Пригожин.
По словам Пригожина, в России практически все фестивали носят для артистов благотворительный характер. У музыкантов нет выбора, если они хотят быть в эфире, то выступают бесплатно. Он добавил, что певица Валерия выступала на «Новой волне» много лет. Однако в этот раз ее не будет.
Также продюсер уточнил, что телевизионные съемки тоже не оплачиваются, а существенную часть заработка идут на подготовительные мероприятия. Это услуги визажистов, парикмахеров, звукорежиссеров, водителя, рилсмейкера и наряд артистов.
Напомним, конкурс пройдет с 21 по 26 августа в New Wave Hall рядом с «Ак Барс Ареной» будет транслироваться в соцсетях. Среди участников будут Филипп Киркоров, Алсу, Дима Билан, Николай Басков и Олег Газманов, а также молодые конкурсанты, сообщают «Известия».