Тольяттинский производитель окон завершил пилотный проект по оптимизации

После завершения комплексной диагностики и организационно-технических улучшений на эталонном участке время протекания процесса и незавершенного производства снизилось на 30%, при этом выработка на одного сотрудника выросла на 33%. Для достижения этих показателей был перестроен сборочный конвейер, оптимизирована зона хранения стеклопакетов, а часть оборудования перемещена для сокращения маршрутов сотрудников. Также была запущена вторая линия, что позволило наладить собственное производство широкоформатных стеклопакетов.