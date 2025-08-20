Тольяттинский производитель окон завершил пилотный проект по оптимизации

Пилотный проект по оптимизации производства ламинированных ПВХ-окон проводили в компании «Спецремстрой-Т» в городе Тольятти Самарской области по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
После завершения комплексной диагностики и организационно-технических улучшений на эталонном участке время протекания процесса и незавершенного производства снизилось на 30%, при этом выработка на одного сотрудника выросла на 33%. Для достижения этих показателей был перестроен сборочный конвейер, оптимизирована зона хранения стеклопакетов, а часть оборудования перемещена для сокращения маршрутов сотрудников. Также была запущена вторая линия, что позволило наладить собственное производство широкоформатных стеклопакетов.
Особое внимание было уделено снижению физической нагрузки на персонал и повышению эргономики рабочих мест. Благодаря этим изменениям на отдельных участках потери времени на перемещения сократились на 90%, а производственные возможности участка выросли на 7%. Компании удалось не только ускорить процесс, но и повысить стабильность качества выпускаемой продукции.
«Наше предприятие достигло этих показателей благодаря четкой методологии, поддержке экспертов регионального центра компетенций и вовлеченности наших сотрудников. Мы не просто внедряем изменения, а формируем культуру постоянного улучшения. Теперь наша задача — тиражировать успешный опыт на другие производственные направления», — отметил заместитель директора «Спецремстрой-Т» Никита Проценко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.