В Екатеринбурге мошенники начали использовать для обмана новый мессенджер

«Схема остается той же самой — человека вводят в заблуждение, что его персональные данные взломаны. В Екатеринбурге на сегодняшний день заявлений именно по Max поступило всего два. Учитывая, что это совсем новый мессенджер», — отметил глава полиции города.
Ранее сообщалось, что мошенники выманили у жительницы Курска крупную сумму денег с помощью «нового мессенджера». Полиция не указывает, что именно это было за приложение, но из новых в России в последнее время выходил только Max от VK.
Между тем, проведенный недавно опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга против ограничений на звонки в мессенджерах. Уральцы полагают, что мошенникам ограничения мало мешают, а вот обычным пользователям создают неудобства.