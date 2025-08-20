Юные москвичи проверят свои знания о столичном спорте

Помимо викторины, пользователи платформы могут принять участие в новой увлекательной онлайн-игре «Баскетбол». Дети познакомятся с основами этого вида спорта и смогут развить реакцию. За ограниченное время им предстоит забросить в виртуальную корзину как можно больше мячей, используя компьютерную мышь или сенсорный экран. С каждым уровнем задача будет усложняться, требуя от игроков сноровки и меткости.