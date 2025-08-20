Юные москвичи проверят свои знания о столичном спорте

Викторину «На спортивной волне» опубликовали на сайте проекта «Активный гражданин — детям», развитие которого отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Для пользователей подготовили вопросы о самых ярких спортивных событиях лета — от мероприятия «Москва 2030. Спорт. Человек будущего», которое проходит на территории олимпийского комплекса «Лужники», до фестиваля городских видов спорта проекта «Лето в Москве». Ребятам предстоит ответить на 12 вопросов: каждый день до 23 августа будет открываться один новый. Дать правильные ответы помогут познавательные видеоподсказки.
Помимо викторины, пользователи платформы могут принять участие в новой увлекательной онлайн-игре «Баскетбол». Дети познакомятся с основами этого вида спорта и смогут развить реакцию. За ограниченное время им предстоит забросить в виртуальную корзину как можно больше мячей, используя компьютерную мышь или сенсорный экран. С каждым уровнем задача будет усложняться, требуя от игроков сноровки и меткости.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.