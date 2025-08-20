Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков вернулся в Россию. В «Роскосмосе» сообщили, что его встретили друзья, близкие, коллеги по отряду и специалисты ЦПК (Центра подготовки космонавтов).
Песков чувствует себя хорошо, в нашей стране он продолжит послеполетную реабилитацию и пройдет серию медицинских и научных исследований.
— Школа подготовки к полету в NASA отличается от отечественной. И было интересно на нее посмотреть изнутри, поучаствовать в процессе и сделать для себя выводы. Надеюсь в будущем принести пользу, взяв лучшее оттуда и у нас, чтобы в итоге летать безопасней, выше, дальше и чаще, — говорит космонавт.
Напомним, Кирилл Песков — первый представитель Красноярского края в российском отряде космонавтов. Он родился в Кызыле, но большую часть жизни провел в Назарово, где окончил школу № 14. После учебы в Ульяновском авиационном институте работал пилотом, а в 2018 году был зачислен в отряд «Роскосмоса».
Миссия Crew-10 стала десятым запуском SpaceX к Международной космической станции в рамках программы NASA по доставке коммерческих экипажей. На Замелю также вернулись американки Энн МакКлейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований. Экипаж работал на МКС около пяти месяцев, с марта 2025 года.