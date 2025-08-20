Британский эксперт оказался восхищен российскими системами борьбы с дронами

Специалист в беседе с Defense News указал, что в арсенал российских военных включает в себя обширный комплекс средств противодействия беспилотникам. В их числе: современные станции радиоэлектронного подавления, модернизированное стрелковое оружие, а также зенитные ракетные комплексы малой дальности.
Помимо этого, российские подразделения используют инженерные средства защиты: специальные сети для перехвата БПЛА и бронированные экраны для прикрытия военной техники. Бронк отметил, что лишь незначительный процент украинских беспилотников достигает назначенных целей.
Аналитик считает, что результативность российских систем противодействия БПЛА обусловлена комплексным применением средств радиоэлектронной борьбы и классических методов защиты. Бронк акцентировал, что в случае ориентации НАТО исключительно на массовое применение дронов, российские оборонные комплексы демонстрировали бы ещё более высокие показатели нейтрализации подобных угроз.
Исследователь добавил, что эффективность российской противодроновой обороны во многом объясняется сочетанием РЭБ и традиционных средств защиты. Если бы НАТО полагалось исключительно на массовое применение дронов, российские системы РЭБ стали бы эффективнее нивелировать эту угрозу, уверен Бронк.