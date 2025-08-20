Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский эксперт оказался восхищен российскими системами борьбы с дронами

ВС России располагают самыми передовыми в мире системами радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам. Такое мнение высказал аналитик британского центра Royal United Services Institute Джастин Бронк в интервью Defense News.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Российские войска в настоящее время располагают самыми мощными средствами борьбы с БПЛА в мире», — цитирует эксперта «Ура.ру».

Специалист в беседе с Defense News указал, что в арсенал российских военных включает в себя обширный комплекс средств противодействия беспилотникам. В их числе: современные станции радиоэлектронного подавления, модернизированное стрелковое оружие, а также зенитные ракетные комплексы малой дальности.

Помимо этого, российские подразделения используют инженерные средства защиты: специальные сети для перехвата БПЛА и бронированные экраны для прикрытия военной техники. Бронк отметил, что лишь незначительный процент украинских беспилотников достигает назначенных целей.

Аналитик считает, что результативность российских систем противодействия БПЛА обусловлена комплексным применением средств радиоэлектронной борьбы и классических методов защиты. Бронк акцентировал, что в случае ориентации НАТО исключительно на массовое применение дронов, российские оборонные комплексы демонстрировали бы ещё более высокие показатели нейтрализации подобных угроз.

Исследователь добавил, что эффективность российской противодроновой обороны во многом объясняется сочетанием РЭБ и традиционных средств защиты. Если бы НАТО полагалось исключительно на массовое применение дронов, российские системы РЭБ стали бы эффективнее нивелировать эту угрозу, уверен Бронк.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше