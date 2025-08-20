Министр здравоохранения Иркутской области оценил медучреждения Аларского района

Во время рабочего визита губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Аларский район местные медицинские учреждения посетил министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов. В частности, он оценил работу ФАПов в селах Зоны и Аляты. Оба они были построены по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Причем в Алятах прямо сейчас идет подготовка к открытию, которое должно состояться уже этой осенью. До этого местные жители получали медицинскую помощь в старых зданиях.
— Мы видим, как благодаря реализации национальных проектов современная и доступная медицинская помощь приходит в самые отдаленные уголки района, — отметил Андрей Модестов.
По словам министра, за последние годы в Аларском районе значительно улучшилась инфраструктура оказания медицинской помощи. С 2020 года здесь появилось 10 новых ФАПов и одна врачебная амбулатория, в 2021 году районная больница получила передвижной флюорограф, который объезжает поселения по определенному графику, выполняя необходимые исследования. Кроме того, организованы занятия межрайонной «Школы пациентов с сахарным диабетом», которые посещают более тысячи пациентов. Готовится к открытию и женская консультация, которую организовали благодаря федеральному проекту «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Часть необходимого оборудования уже доставлена, ожидается поставка кольпоскопа и аппарата для проведения УЗИ. Кроме того, в следующем году в районе появится передвижной маммограф.