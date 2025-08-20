Министр здравоохранения Иркутской области оценил медучреждения Аларского района

По словам министра, за последние годы в Аларском районе значительно улучшилась инфраструктура оказания медицинской помощи. С 2020 года здесь появилось 10 новых ФАПов и одна врачебная амбулатория, в 2021 году районная больница получила передвижной флюорограф, который объезжает поселения по определенному графику, выполняя необходимые исследования. Кроме того, организованы занятия межрайонной «Школы пациентов с сахарным диабетом», которые посещают более тысячи пациентов. Готовится к открытию и женская консультация, которую организовали благодаря федеральному проекту «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Часть необходимого оборудования уже доставлена, ожидается поставка кольпоскопа и аппарата для проведения УЗИ. Кроме того, в следующем году в районе появится передвижной маммограф.