Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной из-за фестиваля «ТехноАрт»

Вход на все события фестиваля будет свободным для горожан и гостей Новосибирска.

Источник: Om1 Новосибирск

С 29 по 31 августа движение транспорта по улице Ленина будет полностью перекрыто в связи с проведением масштабного фестиваля «ТехноАрт». Мероприятие, посвященное синтезу искусства и технологий, превратит главную городскую магистраль в пешеходное пространство.

Организаторы подготовили насыщенную программу, распределенную по тематическим дням. Открытие фестиваля 29 августа будет посвящено взаимосвязи музыки, архитектуры и науки. Второй день, 30 августа, исследует взаимодействие танца и научных дисциплин. Завершится мероприятие 31 августа программой, объединяющей театр, кинематограф и современные технологические разработки.

Вход на все события фестиваля будет свободным для горожан и гостей Новосибирска. Временное ограничение движения транспорта связано с необходимостью обеспечения безопасности участников мероприятия и создания комфортной среды для проведения интерактивных выставок и перформансов под открытым небом.