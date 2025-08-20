Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной из-за фестиваля «ТехноАрт»

С 29 по 31 августа движение транспорта по улице Ленина будет полностью перекрыто в связи с проведением масштабного фестиваля «ТехноАрт». Мероприятие, посвященное синтезу искусства и технологий, превратит главную городскую магистраль в пешеходное пространство.
Организаторы подготовили насыщенную программу, распределенную по тематическим дням. Открытие фестиваля 29 августа будет посвящено взаимосвязи музыки, архитектуры и науки. Второй день, 30 августа, исследует взаимодействие танца и научных дисциплин. Завершится мероприятие 31 августа программой, объединяющей театр, кинематограф и современные технологические разработки.
Вход на все события фестиваля будет свободным для горожан и гостей Новосибирска. Временное ограничение движения транспорта связано с необходимостью обеспечения безопасности участников мероприятия и создания комфортной среды для проведения интерактивных выставок и перформансов под открытым небом.