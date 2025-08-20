Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной из-за фестиваля «ТехноАрт»

Вход на все события фестиваля будет свободным для горожан и гостей Новосибирска. Временное ограничение движения транспорта связано с необходимостью обеспечения безопасности участников мероприятия и создания комфортной среды для проведения интерактивных выставок и перформансов под открытым небом.