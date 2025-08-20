Ричмонд
День Государственного флага России отметят в Красноярском крае

Запланированы акции, флешмобы, концерты, лекции, кинопоказы.

Источник: IrkutskMedia.ru

22 августа вся страна отметит День флага России. В этот день в Красноярском крае пройдут всевозможные акции, флешмобы, концерты, лекции, кинопоказы.

Например, в Красноярске на Николаевской сопке на 100-метровом флагштоке поднимут государственный флаг РФ. У подножия флагштока участники форума ТИМ «Юниор» выстроятся в форме сердца в цветах триколора.

На Енисее вдоль левобережной набережной Красноярска состоится эстафетный заплыв, начало которого в 12:30. Профессиональные спортсмены с триколором в руках преодолеют 3 км. Старт: от «Капитанской пристани», финиш: около Вантового моста.

Также на Первом столбе национального парка «Красноярские Столбы» флаг поднимут наши спортсмены и ветераны альпинизма и скалолазания, а на ТИМ «Бирюса» — участники смены «Энергия». В Норильске, Дудинке и Ужуре участники молодёжных патриотических объединений развернут полотна с российским триколором.

В территориях жителям будут вручать ленты в цветах флага. Также запланированы концерты. К примеру, в Красноярске в парке им. 400-летия города состоится концерт «Символ единства — наш триколор». Начало: в 18:00.

Кроме того, 21 и 22 августа в 12:00 на Ярыгинской набережной пройдут показательные выступления парусных судов с флагами.