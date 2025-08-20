Миллиардер потратит $10 млн на погружение к Титанику

Через два года после катастрофы батискафа Titan, унесшей жизни пяти человек, внимание состоятельных искателей острых ощущений снова приковано к останкам «Титаника». На глубине 3,8 километра в Северной Атлантике готовится новое частное погружение, стоимость которого оценивается в 10 млн долларов (примерно 800 млн рублей).
В ближайшие недели состоится экспедиция, которая может стать поворотным моментом для всей индустрии глубоководных исследований. Организаторы уверяют, что речь идет о совершенно новом аппарате, способном безопасно достигнуть затонувший лайнер.
Интерес к «Титанику» не ослабевает уже более ста лет. Для многих состоятельных авантюристов посещение легендарного судна сравнимо с восхождением на Эверест. По словам главы компании Triton Submarines Патрика Лахи, готовящего к спуску новое судно за 20 млн долларов, экспедиции к «Титанику» — это не только дань истории, но и вызов инженерным технологиям.
Ранее подобные путешествия предлагала компания OceanGate. За возможность увидеть «Титаник» туристы платили 250 тысяч долларов. Однако трагедия 2023 года, когда экспериментальный батискаф Titan разрушился под давлением воды, серьезно ударила по доверию к подобным миссиям. Расследование береговой охраны США показало, что аппарат был сделан с нарушениями стандартов: вместо титана его корпус частично выполняли из композитных материалов, а проверки безопасности фактически игнорировались.
Теперь за восстановление репутации целой отрасли взялись другие игроки. Научные батискафы Франции, США, России и Китая способны достигать таких глубин, однако они используются в основном для исследований, а не для частных туристических экспедиций.
Опасность подобных миссий подчеркивают и опытные исследователи. Американский океанограф Виктор Весково, многократно опускавшийся на дно океана, признается, что «Титаник» остается одним из самых сложных и рискованных объектов для осмотра. В районе обломков много кабелей, металлических конструкций и острых элементов, которые могут повредить аппарат.