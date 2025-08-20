Миллиардер потратит $10 млн на погружение к Титанику

Интерес к «Титанику» не ослабевает уже более ста лет. Для многих состоятельных авантюристов посещение легендарного судна сравнимо с восхождением на Эверест. По словам главы компании Triton Submarines Патрика Лахи, готовящего к спуску новое судно за 20 млн долларов, экспедиции к «Титанику» — это не только дань истории, но и вызов инженерным технологиям.