Директор Московского зоопарка сообщила о начале периода гона у лосей

В период гона животных водителям следует строго соблюдать скоростной режим в темное время суток и на участках дорог со знаком «Дикие животные» (1.27 ПДД), так как столкновение с лосем массой до 600 кг крайне опасно. Пешеходам и владельцам собак рекомендуется держать питомцев на поводке в лесопарковых зонах, избегать шума и сохранять дистанцию при встрече с диким животным. Главное правило — не приближаться и не пытаться помочь: раненое или испуганное животное может быть непредсказуемым и опасным, при возникновении инцидента нужно немедленно сообщить профессионалам.