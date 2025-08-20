Ричмонд
Директор Московского зоопарка сообщила о начале периода гона у лосей

В августе начинается период гона у лосей, в это время животные становятся беспокойными, менее осторожными и могут проявлять агрессию, сообщила в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Источник: Freepik

«С конца августа до начала октября у этих животных длится период гона (брачный сезон). В это время поведение сохатых кардинально меняется: они становятся беспокойными, менее осторожными и могут проявлять неожиданную агрессию. Самцы, движимые инстинктами, активно перемещаются в поисках самок и могут вступать в схватки с соперниками, что часто приводит к серьезным травмам», — написала Акулова.

По ее словам, в поисках новых территорий или спасаясь от конкурентов, лоси заходят в жилые районы, парки и выбегают на оживленные дороги.

В период гона животных водителям следует строго соблюдать скоростной режим в темное время суток и на участках дорог со знаком «Дикие животные» (1.27 ПДД), так как столкновение с лосем массой до 600 кг крайне опасно. Пешеходам и владельцам собак рекомендуется держать питомцев на поводке в лесопарковых зонах, избегать шума и сохранять дистанцию при встрече с диким животным. Главное правило — не приближаться и не пытаться помочь: раненое или испуганное животное может быть непредсказуемым и опасным, при возникновении инцидента нужно немедленно сообщить профессионалам.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором два лося прогуливаются по шоссе Энтузиастов, игнорируя транспорт, спокойно стоят на дороге, а затем медленно удаляются на придорожный газон. Этот инцидент хоть и завершился благополучно, еще раз напоминает горожанам о необходимости повышенной бдительности в осенний период.