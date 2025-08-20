Обзорная площадка «Роза Пик» в Сочи вошла в топ-5 крупнейших в России

Площадка «Роза Пик» на курорте «Роза Хутор» в Сочи признана одной из пяти крупнейших смотровых зон в России. Создание комфортной инфраструктуры для гостей отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городской администрации.
Эксперты оценивали локации по совокупности критериев: площади, доступности для посетителей, уровню благоустройства и впечатляющим видам, которые открываются с площадки. «Роза Пик» расположена на высоте 2320 м над уровнем моря, поэтому оттуда видны Главный Кавказский хребет и хребты Аибга и Псехако, а в ясную погоду можно различить и Черное море. Это делает площадку одной из самых востребованных фотозон, куда приезжают как туристы, так и местные жители.
Территория оборудована как парковое пространство для спокойного отдыха: предусмотрены теневые навесы, растительные композиции и фотозоны, установлены современные ограждения, проложены галечные и брусчатые дорожки для комфортных прогулок. Кроме того, в текущем летнем сезоне на площадке была представлена арт‑инсталляция «Источник энергии», ставшая новой точкой притяжения для посетителей.
«“Роза Пик” ежегодно посещают около двух миллионов туристов. Это одна из самых востребованных достопримечательностей горного кластера Сочи. В целом эти курорты Сочи популярны как зимой, так и летом. Видовые характеристики у всех рекреационных объектов кластера превосходные, это и привлекает сюда миллионы гостей со всего света», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.