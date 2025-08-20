Обзорная площадка «Роза Пик» в Сочи вошла в топ-5 крупнейших в России

Эксперты оценивали локации по совокупности критериев: площади, доступности для посетителей, уровню благоустройства и впечатляющим видам, которые открываются с площадки. «Роза Пик» расположена на высоте 2320 м над уровнем моря, поэтому оттуда видны Главный Кавказский хребет и хребты Аибга и Псехако, а в ясную погоду можно различить и Черное море. Это делает площадку одной из самых востребованных фотозон, куда приезжают как туристы, так и местные жители.