В Иркутской области количество урожая кукурузы может увеличиться в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. Всего в этом году в планах собрать 233 тысячи тонны кормовых злаков. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, их высадили на площади 10,5 тысячи гектаров.