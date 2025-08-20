В Иркутской области количество урожая кукурузы может увеличиться в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. Всего в этом году в планах собрать 233 тысячи тонны кормовых злаков. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, их высадили на площади 10,5 тысячи гектаров.
— Всего кукурузу выращивают в десяти районах Приангарья, но лидерами по посевам стали Черемховский и Усольский районы. Они засеяли 74% полей от общей площади, — уточнили в пресс-службе правительства.
В нашем регионе кукуруза необходима для кормления животных и производства силоса. Это ценный корм для крупного рогатого скота, который помогает повысить молочную продуктивность. Аграрии начнут убирать кукурузу в сентябре.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье в июле больше всего подорожали коммунальные услуги.