В Швеции начали перевозить 672-тонную церковь целиком: видео

Проект по переносу города стартовал восемь лет назад. Его стоимость составляет около 500 миллионов крон. Планируется, что Кируну перенесут полностью. Процесс растянется до 2035 года. Новое место для церкви уже подготовили, предусмотрели инженерные коммуникации и благоустройство.