В Швеции начали перевозить 672-тонную церковь целиком: видео

В Северной Швеции началось масштабное и редкое для Европы событие — перенос здания целой церкви. В Кируне в движение пришло сооружение весом 672 тонны. Оно медленно перемещается на новое место на платформе, преодолевая дистанцию в пять километров, как сообщают в NBC News.
Церковь Кирунского прихода построили в 1912 году по проекту архитектора Густава Викмана. Здание выполнено в форме саамского жилища — лавву. В Швеции его считают одним из главных памятников национального значения.
Проект по переносу города стартовал восемь лет назад. Его стоимость составляет около 500 миллионов крон. Планируется, что Кируну перенесут полностью. Процесс растянется до 2035 года. Новое место для церкви уже подготовили, предусмотрели инженерные коммуникации и благоустройство.