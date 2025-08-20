Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швеции начали перевозить 672-тонную церковь целиком: видео

По планам властей, религиозное сооружение начнет работу на новом участке в конце следующего года.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

В Северной Швеции началось масштабное и редкое для Европы событие — перенос здания целой церкви. В Кируне в движение пришло сооружение весом 672 тонны. Оно медленно перемещается на новое место на платформе, преодолевая дистанцию в пять километров, как сообщают в NBC News.

Переезд стартовал во вторник после утреннего благословения. Скорость движения не превышает полукилометра в час. Процесс рассчитан на два дня и сопровождается инженерами, рабочими и представителями местных властей.

Церковь Кирунского прихода построили в 1912 году по проекту архитектора Густава Викмана. Здание выполнено в форме саамского жилища — лавву. В Швеции его считают одним из главных памятников национального значения.

Перемещение церкви связано с работой крупнейшего в Европе железорудного рудника, которым управляет государственная компания LKAB. Разработка месторождения вызывает проседание грунта и делает дальнейшее пребывание зданий на старом месте небезопасным.

Проект по переносу города стартовал восемь лет назад. Его стоимость составляет около 500 миллионов крон. Планируется, что Кируну перенесут полностью. Процесс растянется до 2035 года. Новое место для церкви уже подготовили, предусмотрели инженерные коммуникации и благоустройство.