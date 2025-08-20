К 2030 году на МЦК и МЦД будут курсировать 550 беспилотных электропоездов

Уже в этом году запланирован запуск первого беспилотного состава метро. Поезд будет курсировать без пассажиров по Большой кольцевой линии в вечернее время, а его работу будет контролировать машинист. До конца 2026 года планируется подготовить состав, который сможет двигаться в беспилотном режиме с интервалом 90 секунд в часы пик на ключевых линиях. Разработкой транспорта занимаются сотрудники Московского метрополитена без сторонних компаний.