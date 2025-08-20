Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К 2030 году на МЦК и МЦД будут курсировать 550 беспилотных электропоездов

На Московском центральном кольце (МЦК) и Московских центральных диаметрах (МЦД) будет курсировать 550 беспилотных электропоездов к 2030 году. Об этом в среду, 20 августа, рассказали в пресс-службах столичного департамента предпринимательства и инновационного развития и департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

— В 2024 году началась тестовая эксплуатация беспилотного электропоезда «Ласточка» на Московском центральном кольце. Его использование в полностью автономном режиме запланировано на 2026 год. К 2030 году на МЦК и МЦД будет курсировать 550 таких беспилотных электропоездов, — передает Агентство городских новостей «Москва».

Уже в этом году запланирован запуск первого беспилотного состава метро. Поезд будет курсировать без пассажиров по Большой кольцевой линии в вечернее время, а его работу будет контролировать машинист. До конца 2026 года планируется подготовить состав, который сможет двигаться в беспилотном режиме с интервалом 90 секунд в часы пик на ключевых линиях. Разработкой транспорта занимаются сотрудники Московского метрополитена без сторонних компаний.

Ранее стало известно, что Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по объему внедрения автономных беспилотных технологий в сфере транспорта, ЖКХ, строительства и других.