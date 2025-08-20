К 2030 году на МЦК и МЦД будут курсировать 550 беспилотных электропоездов

— В 2024 году началась тестовая эксплуатация беспилотного электропоезда «Ласточка» на Московском центральном кольце. Его использование в полностью автономном режиме запланировано на 2026 год. К 2030 году на МЦК и МЦД будет курсировать 550 таких беспилотных электропоездов, — передает Агентство городских новостей «Москва».
Уже в этом году запланирован запуск первого беспилотного состава метро. Поезд будет курсировать без пассажиров по Большой кольцевой линии в вечернее время, а его работу будет контролировать машинист. До конца 2026 года планируется подготовить состав, который сможет двигаться в беспилотном режиме с интервалом 90 секунд в часы пик на ключевых линиях. Разработкой транспорта занимаются сотрудники Московского метрополитена без сторонних компаний.
Ранее стало известно, что Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по объему внедрения автономных беспилотных технологий в сфере транспорта, ЖКХ, строительства и других.