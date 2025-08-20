ГП обвинила экс-депутата Гаджиева в передаче Западу закрытых сведений за $45 млн

По данным Генпрокуратуры, Коломийцева помогала Гаджиеву, распространяя фейки об армии России и спецоперации. Именно через нее, как считают в ведомстве, бывший депутат финансово поддерживает ВСУ, «о чем лично рассказывает в интернете». У Гаджиева остается имущество в России, которое, по данным ГП, «обеспечивает ему прибыль для реализации экстремистских планов». Это имущество записано на сестру и сына. На них же оформлена коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки в Дагестане, Москве и Подмосковье общей стоимостью около 2 млрд рублей.