В Омской области недобросовестные строители сорвали планы детскому лагерю

Омские строители нарушили сроки выполнения работ по контракту на сумму свыше 69 миллионов рублей. Детский лагерь «Березовая роща» не получил важный объект для отдыха ребят, а строительная компания «МК-Строй» угодила в Реестр недобросовестных поставщиков, сообщила пресс-служба омского УФАС.
История конфликта детского лагеря «Березовая роща» с омской строительной компанией «МК-Строй» началась 8 апреля 2025 года, когда указанные строители выиграли контракт на сумму свыше 69 миллионов рублей у двоих конкурентов. По контракту компания «МК-Строй» должна была выполнить работы по изготовлению и монтажу быстровозводимых конструкций для отдыха детей и их оздоровления к 15 мая текущего года. Однако надеждам на обновленный лагерь к началу сезона не суждено было сбыться — работы были выполнены только по устройству одного свайного поля из двух.
Руководство лагеря буквально засыпала строителей претензиями, в ответ на которые было получено уведомление о завершении работ в новый срок — до 30 августа. Однако, «МК-Строй» и в этот раз нарушила данное слово. Устав от безнадежной борьбы, заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением строителей обязательств по контракту. Комиссия усмотрела в действиях подрядчика недобросовестность при исполнении контракта, и омское УФАС включило сведения о ООО «МК-Строй» в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.