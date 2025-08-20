В Омской области недобросовестные строители сорвали планы детскому лагерю

История конфликта детского лагеря «Березовая роща» с омской строительной компанией «МК-Строй» началась 8 апреля 2025 года, когда указанные строители выиграли контракт на сумму свыше 69 миллионов рублей у двоих конкурентов. По контракту компания «МК-Строй» должна была выполнить работы по изготовлению и монтажу быстровозводимых конструкций для отдыха детей и их оздоровления к 15 мая текущего года. Однако надеждам на обновленный лагерь к началу сезона не суждено было сбыться — работы были выполнены только по устройству одного свайного поля из двух.