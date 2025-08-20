В Несвиже двухлетний мальчик получил сотрясение мозга, упав с аттракциона

Выяснилось, что мальчик, находясь в детском развлекательном центре, залез на аттракцион-карусель «Дельфин». В момент, когда карусель раскрутилось, ребенок испугался и попытался с нее слезть. По итогу мальчик упал вниз головой, получив серьезные травмы. В СК уточнили, что ребенок упал самостоятельно.