В Несвиже двухлетний мальчик получил сотрясение мозга, упав с аттракциона. Подробности БелТА привели в пресс-службе Управления Следственного комитета по Минской области.
Согласно данным, 17 августа 2025 года в Несвижскую центральную больницу поступил ребенок 2023 года рождения. Врачи поставили ему диагноз «закрытая черепно-мозговая травма средней степени тяжести, сотрясение головного мозга».
Выяснилось, что мальчик, находясь в детском развлекательном центре, залез на аттракцион-карусель «Дельфин». В момент, когда карусель раскрутилось, ребенок испугался и попытался с нее слезть. По итогу мальчик упал вниз головой, получив серьезные травмы. В СК уточнили, что ребенок упал самостоятельно.
Тем временем белоруска отсудила 1000 рублей у детского центра после удара ребенка на карусели.
Также мы писали, что 80-летняя белоруска стала курьером мошенников, чтобы «выкупить» свою квартиру.
А еще белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.