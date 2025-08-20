Ричмонд
В Несвиже двухлетний мальчик получил сотрясение мозга, упав с аттракциона

В Несвиже ребенок получил серьезные травмы, упав с аттракциона в детском центре.

Источник: Комсомольская правда

В Несвиже двухлетний мальчик получил сотрясение мозга, упав с аттракциона. Подробности БелТА привели в пресс-службе Управления Следственного комитета по Минской области.

Согласно данным, 17 августа 2025 года в Несвижскую центральную больницу поступил ребенок 2023 года рождения. Врачи поставили ему диагноз «закрытая черепно-мозговая травма средней степени тяжести, сотрясение головного мозга».

Выяснилось, что мальчик, находясь в детском развлекательном центре, залез на аттракцион-карусель «Дельфин». В момент, когда карусель раскрутилось, ребенок испугался и попытался с нее слезть. По итогу мальчик упал вниз головой, получив серьезные травмы. В СК уточнили, что ребенок упал самостоятельно.

