Остеохондроз: как распознать и предотвратить болезнь позвоночника

По словам терапевта Видновской больницы Заремы Тен, это дегенеративно-дистрофическое заболевание поражает в первую очередь межпозвонковые диски, а затем и другие структуры позвоночника, включая суставы, связки и мышцы. С возрастом межпозвонковый диск теряет воду и эластичность, что приводит к уменьшению расстояния между позвонками, компрессии нервных корешков и развитию реактивных изменений в соседних тканях.