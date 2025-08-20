Остеохондроз: как распознать и предотвратить болезнь позвоночника

Остеохондроз позвоночника — одно из самых распространенных хронических заболеваний, которое проявляется сильной болью, онемением конечностей и ограничением подвижности. NEWS.ru обсудил с терапевтом Видновской больницы Заремой Тен, как избежать развития болезни и что делать при появлении симптомов.
По словам терапевта Видновской больницы Заремы Тен, это дегенеративно-дистрофическое заболевание поражает в первую очередь межпозвонковые диски, а затем и другие структуры позвоночника, включая суставы, связки и мышцы. С возрастом межпозвонковый диск теряет воду и эластичность, что приводит к уменьшению расстояния между позвонками, компрессии нервных корешков и развитию реактивных изменений в соседних тканях.
Основным симптомом остеохондроза является боль, которая может проявляться по-разному: ноющая, глубокая боль в пораженном отделе позвоночника, острая стреляющая боль по ходу сдавленного нерва, а также отраженная боль, имитирующая другие заболевания. Кроме болевого синдрома, пациенты часто сталкиваются с ограничением подвижности, онемением, покалыванием, слабостью в конечностях и снижением рефлексов.
В группе риска развития остеохондроза находятся люди с «сидячими» профессиями — офисные работники, водители, программисты, — а также работники физического труда, включая грузчиков и строителей. Кроме того, вероятность развития заболевания повышается при избыточной массе тела, нарушении осанки, плоскостопии и наличии травм позвоночника в анамнезе.
Игнорирование симптомов и отсутствие своевременного лечения могут привести к серьезным осложнениям, включая протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, спондилоартроз, спондилез, стеноз позвоночного канала, хронический болевой синдром и даже нарушения кровоснабжения мозга при шейной форме заболевания. В тяжелых случаях возможны устойчивые неврологические дефициты, выраженное ограничение подвижности и вторичные психоэмоциональные нарушения.
Для профилактики остеохондроза эксперты рекомендуют регулярную физическую активность, включая плавание, скандинавскую ходьбу, пилатес и лечебную физкультуру. Особое внимание следует уделять укреплению мышечного корсета, контролю осанки, использованию удобной ортопедической обуви, избеганию переохлаждений и травм, а также отказу от курения, которое негативно влияет на кровоснабжение тканей позвоночника. При появлении первых симптомов заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения.