В Уфе продолжают сносить незаконные торговые точки

В Уфе демонтировали павильон микрофинансовых услуг и точку общепита.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Уфы прошли работы по демонтажу торговых объектов. Как сообщил глава районной администрации Рустем Хамитов, с территории было убрано еще четыре коммерческие точки.

Среди демонтированных объектов оказались павильон, предлагавший услуги микрофинансирования, киоск по продаже прохладительных напитков и небольшое кафе. Все они располагались на улице Кольцевой вблизи дома № 65. Кроме того, был демонтирован торгово-остановочный комплекс, находившийся на улице Ульяновых около дома № 53.

Хамитов отметил, что с января текущего года в районе уже ликвидирован 21 нестационарный торговый объект. Он также обратился к местному бизнес-сообществу с призывом легализовать свою деятельность, соблюдая установленные правила торговли.

