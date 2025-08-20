В Уфе продолжают сносить незаконные торговые точки

В Орджоникидзевском районе Уфы прошли работы по демонтажу торговых объектов. Как сообщил глава районной администрации Рустем Хамитов, с территории было убрано еще четыре коммерческие точки.
Среди демонтированных объектов оказались павильон, предлагавший услуги микрофинансирования, киоск по продаже прохладительных напитков и небольшое кафе. Все они располагались на улице Кольцевой вблизи дома № 65. Кроме того, был демонтирован торгово-остановочный комплекс, находившийся на улице Ульяновых около дома № 53.
Хамитов отметил, что с января текущего года в районе уже ликвидирован 21 нестационарный торговый объект. Он также обратился к местному бизнес-сообществу с призывом легализовать свою деятельность, соблюдая установленные правила торговли.
