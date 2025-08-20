Восемь маршрутов для джипинга официально разрешены в Сочи

Власти Сочи усилили контроль за любителями экстремальных поездок на внедорожниках в горах. На совещании с перевозчиками и туроператорами обсудили вопросы безопасности туристов и пресечения деятельности нелегальных джипинг-маршрутов.
На данный момент на курорте официально согласованы только восемь маршрутов для джип-туров. Для работы на этих маршрутах компании должны иметь специальные паспорта, утвержденные Министерством туризма региона.
«В городе региональным министерством курортов утвержден официальный перечень из восьми маршрутов для экскурсий на автомобилях повышенной проходимости», — написал мэр Сочи Андрей Прошунин.
С начала сезона правоохранительные органы провели 27 рейдов, в ходе которых проверили 413 автомобилей. В результате было составлено 318 административных протоколов, а 15 автомобилей отправили на штрафстоянку до решения суда.