В татарстанском лагере «Костер» прошел День безопасности дорожного движения

День безопасности дорожного движения состоялся в детском оздоровительном лагере «Костер» в Высокогорском районе Республики Татарстан по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в районном исполнительном комитете.
Одним из ключевых событий праздника стал мастер-класс по изготовлению светоотражающих брелоков. Под руководством инструкторов отряды создавали персонализированные аксессуары, которые помогут детям быть заметнее на дороге в темное время суток.
В творческой части программы ребята конструировали «автомобили будущего», используя различные материалы. Кроме того, сотрудники ГИБДД Высокогорского района провели для детей интерактивные игры и викторины, помогающие закрепить знания правил дорожного движения. На специально оборудованной площадке ребята практиковались в навигации по знакам и сигналам светофора.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.