ЦОДД призвал водителей соблюдать скоростной режим из-за дождя

Автомобилистам в Москве вечером 20 августа следует соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за прогнозируемого дождя, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Источник: РИА "Новости"

«ЦОДД: синоптики вечером прогнозируют дождь — соблюдайте скоростной режим и дистанцию. По прогнозу синоптиков, в Москве до 10:00 завтрашнего дня ожидаются дождь и сильный ветер до 14 м/с. По данным ЦОДД, дорожная ситуация в данный момент оценивается в четыре балла», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от ул. Велозаводская до Гагаринского тоннеля, на внешней стороне МКАД в районе проспекта Маршала Жукова и на Волгоградском проспекте в районе д. 177.

При этом в часы вечернего разъезда ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК в районе ул. Сущевский Вал, на внешней стороне Садового кольца от ул. Земляной Вал до Оружейного пер., а также на Ленинградском шоссе по направлению в область.

В пресс-службе отметили, что атомобилистам рекомендовано использовать для поездок городской транспорт или отложить их на более позднее время. Также водителей попросили быть внимательными и аккуратными за рулем, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать автомобили и не стоять вблизи деревьев и шатких конструкций.

Как уточняется, за ситуацией на дорогах столицы следит ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи дорожного патруля.

Ранее «Известия» сообщали, что жителей столичного региона в среду, 20 августа, ожидает облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха в Москве днем будет от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 11 градусов.