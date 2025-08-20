ЦОДД призвал водителей соблюдать скоростной режим из-за дождя

«ЦОДД: синоптики вечером прогнозируют дождь — соблюдайте скоростной режим и дистанцию. По прогнозу синоптиков, в Москве до 10:00 завтрашнего дня ожидаются дождь и сильный ветер до 14 м/с. По данным ЦОДД, дорожная ситуация в данный момент оценивается в четыре балла», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от ул. Велозаводская до Гагаринского тоннеля, на внешней стороне МКАД в районе проспекта Маршала Жукова и на Волгоградском проспекте в районе д. 177.
При этом в часы вечернего разъезда ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК в районе ул. Сущевский Вал, на внешней стороне Садового кольца от ул. Земляной Вал до Оружейного пер., а также на Ленинградском шоссе по направлению в область.
В пресс-службе отметили, что атомобилистам рекомендовано использовать для поездок городской транспорт или отложить их на более позднее время. Также водителей попросили быть внимательными и аккуратными за рулем, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать автомобили и не стоять вблизи деревьев и шатких конструкций.
Как уточняется, за ситуацией на дорогах столицы следит ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи дорожного патруля.
Ранее «Известия» сообщали, что жителей столичного региона в среду, 20 августа, ожидает облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха в Москве днем будет от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 11 градусов.