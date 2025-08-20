ЦОДД призвал водителей соблюдать скоростной режим из-за дождя

В пресс-службе отметили, что атомобилистам рекомендовано использовать для поездок городской транспорт или отложить их на более позднее время. Также водителей попросили быть внимательными и аккуратными за рулем, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать автомобили и не стоять вблизи деревьев и шатких конструкций.