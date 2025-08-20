Психолог объяснила, почему ИИ не сможет заменить специалистов

По словам эксперта, современные алгоритмы действительно умеют распознавать эмоции, имитировать эмпатию и предлагать техники самопомощи. Роботы могут отслеживать эмоциональное состояние пользователя, снижать уровень стресса и напоминать о психогигиене. Однако, подчеркнула Дмитриева, полноценной психотерапией это не является.
Специалист объяснила, что работа психолога выходит далеко за рамки анализа слов клиента. Живой человек способен улавливать невербальные сигналы, учитывать контекст и уникальные особенности личности. Кроме того, общение включает интуицию, опыт, моральную ответственность и этические решения, которые искусственному интеллекту пока недоступны.
Особенно значима эта разница в кризисных и травматичных ситуациях. По мнению Дмитриевой, именно в такие моменты человеку требуется участие и поддержка, которые не могут исходить из базы данных или алгоритма.
При этом услуги психологов в России остаются востребованными, несмотря на появление цифровых сервисов. В 2025 году сеанс продолжительностью около 50 минут стоит от 700 до 1,5 тыс. рублей. В среднем по стране консультация обходится примерно в 2 тыс. рублей. В Москве цена выше — от 2 до 6 тыс. рублей за час. Стоимость зависит от опыта, образования и популярности психолога.
По итогам прошлого года средняя цена сессии составляла 3,4 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что спрос на квалифицированных специалистов стабильно высок, а доверие к искусственному интеллекту в сфере психотерапии пока ограничено.