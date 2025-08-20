Психолог объяснила, почему ИИ не сможет заменить специалистов

При этом услуги психологов в России остаются востребованными, несмотря на появление цифровых сервисов. В 2025 году сеанс продолжительностью около 50 минут стоит от 700 до 1,5 тыс. рублей. В среднем по стране консультация обходится примерно в 2 тыс. рублей. В Москве цена выше — от 2 до 6 тыс. рублей за час. Стоимость зависит от опыта, образования и популярности психолога.