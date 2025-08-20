DM: через несколько дней взойдет редкая «черная луна»

Однако астрономы не видят поводов для беспокойства. «Если новолуние происходит в начале месяца, следующее может случиться до его окончания», — указал в комментарии для Daily Mail доцент кафедры физики в Сиракузском университете США Уолтер Фримен. По его словам, такое новолуние ничем не отличается от других.