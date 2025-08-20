Ричмонд
DM: через несколько дней взойдет редкая «черная луна»

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Вторая новая луна за месяц появится на небе в ночь на 22 августа. Это астрономическое явление называют «черной луной» и связывают с апокалиптическим пророчеством, сообщила британская газета Daily Mail.

Как объясняет издание, новолуние происходит между Землей и Солнцем, поэтому обращенная к планете сторона остается в тени и не видна невооруженным глазом. Такое явление происходит примерно раз в 33 месяца.

Газета отмечает, что верящие в пророчества люди считают’черную луну«предвестником апокалипсиса. Они ссылаются на отрывок из Евангелия от Марка, где описываются приметы конца света: “Солнце померкнет, и луна не даст света своего”.

Однако астрономы не видят поводов для беспокойства. «Если новолуние происходит в начале месяца, следующее может случиться до его окончания», — указал в комментарии для Daily Mail доцент кафедры физики в Сиракузском университете США Уолтер Фримен. По его словам, такое новолуние ничем не отличается от других.