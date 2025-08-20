Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские налоговики напомнили работодателям об августовских обязательствах

До 25 августа омские работодатели обязаны представить уведомление об исчисленных суммах налога на доходы физических лиц.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 августа, омские налоговики напомнили омским работодателям о необходимости представить уведомление об исчисленных суммах налога на доходы физических лиц за период с 1 по 22 августа 2025 года. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

«Более 25 тысяч работодателей региона обязаны представить уведомление об исчисленных суммах налога на доходы физических лиц за период с 1 по 22 августа 2025 года. напоминает, что срок представления такого уведомления — не позднее 25 августа 2025 года. Уплатить налог необходимо не позднее 28 августа 2025 года», — говорится в сообщении УФНС России по Омской области.

Также в ведомстве напоминают, что в случае выплаты доходов физическим лицам в период с 23 по 31 августа 2025 года, работодатели обязаны представить еще одно уведомление по НДФЛ. Срок подачи уведомления также ограничен: не позднее 4 сентября 2025 года, а уплатить налог в этом случае, надо не позднее 5 сентября 2025 года.