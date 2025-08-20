Омские налоговики напомнили работодателям об августовских обязательствах

Сегодня, 20 августа, омские налоговики напомнили омским работодателям о необходимости представить уведомление об исчисленных суммах налога на доходы физических лиц за период с 1 по 22 августа 2025 года. Информация появилась на официальном сайте ведомства.
«Более 25 тысяч работодателей региона обязаны представить уведомление об исчисленных суммах налога на доходы физических лиц за период с 1 по 22 августа 2025 года. напоминает, что срок представления такого уведомления — не позднее 25 августа 2025 года. Уплатить налог необходимо не позднее 28 августа 2025 года», — говорится в сообщении УФНС России по Омской области.
Также в ведомстве напоминают, что в случае выплаты доходов физическим лицам в период с 23 по 31 августа 2025 года, работодатели обязаны представить еще одно уведомление по НДФЛ. Срок подачи уведомления также ограничен: не позднее 4 сентября 2025 года, а уплатить налог в этом случае, надо не позднее 5 сентября 2025 года.