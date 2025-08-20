Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне смогут получать код для входа в «Госуслуги» через мессенджер MAX

Минцифры: код для входа в «Госуслуги» можно будет получить через мессенджер MAX.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на «Госуслугах» через мессенджер МAX, сообщило Минцифры в своем канале.

Подпишитесь на канал РИА Новости в МAX>>>

«Новый способ защитить аккаунт “Госуслуг” — одноразовый код в мессенджере МAX. Пока сервис доступен в тестовом режиме, но скоро подключить его смогут все пользователи “Госуслуг”, — говорится в посте.

В министерстве перечислили несколько преимуществ нового способа:

Защита от мошенников: перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение, бот не выдаст код и предупредит об опасности. Без дополнительных приложений: новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже скачал мессенджер. Доступность: разработка позволяет получить код для входа на «Госуслуги» тем, кто не имеет возможности сделать это через смс.

Мессенджер MAX.

В марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.

Пользователи уже могут:

подписаться на каналы;ставить реакции;настраивать уведомления;закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.

В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу «Госуслуги». Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​