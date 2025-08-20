Россияне смогут получать код для входа в «Госуслуги» через мессенджер MAX

Защита от мошенников: перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение, бот не выдаст код и предупредит об опасности. Без дополнительных приложений: новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже скачал мессенджер. Доступность: разработка позволяет получить код для входа на «Госуслуги» тем, кто не имеет возможности сделать это через смс.