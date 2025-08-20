Россияне смогут получать код для входа в «Госуслуги» через мессенджер MAX

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на «Госуслугах» через мессенджер МAX, сообщило Минцифры в своем канале.
«Новый способ защитить аккаунт “Госуслуг” — одноразовый код в мессенджере МAX. Пока сервис доступен в тестовом режиме, но скоро подключить его смогут все пользователи “Госуслуг”, — говорится в посте.
В министерстве перечислили несколько преимуществ нового способа:
Защита от мошенников: перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение, бот не выдаст код и предупредит об опасности. Без дополнительных приложений: новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже скачал мессенджер. Доступность: разработка позволяет получить код для входа на «Госуслуги» тем, кто не имеет возможности сделать это через смс.
В марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.
Пользователи уже могут:
подписаться на каналы;ставить реакции;настраивать уведомления;закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.
В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу «Госуслуги». Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.