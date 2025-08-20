В Уфе во всех МКД промыли системы отопления

В Уфе продолжается подготовка к отопительному сезону. На данный момент промывка внутридомовых систем и гидравлические испытания выполнены во всех 5096 МКД, в 79 из 89 лечебных учреждениях, 437 из 457 образовательных учреждениях и детсадах, в 33 из 35 спортивных учреждениях. А также подготовлены газовые котельные и индивидуальные тепловые пункты. Об этом сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.