В Уфе во всех МКД промыли системы отопления

В Уфе продолжается подготовка к отопительному сезону. На данный момент промывка внутридомовых систем и гидравлические испытания выполнены во всех 5096 МКД, в 79 из 89 лечебных учреждениях, 437 из 457 образовательных учреждениях и детсадах, в 33 из 35 спортивных учреждениях. А также подготовлены газовые котельные и индивидуальные тепловые пункты. Об этом сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.
Первый замглавы администрации Уфы Сергей Кожевников напомнил, что к 15 сентября должна настать полная готовность подать в систему теплоноситель — химически очищенную воду.
По новым правилам, муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону на два месяца раньше прежнего срока (15 сентября вместо 15 ноября) — с этого года для регионов РФ сроки готовности к зиме скорректированы в соответствии с их климатическими условиями.