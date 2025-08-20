Солнце выбросило крупнейший протуберанец за последние годы — что ждать белорусам

Специалисты зафиксировали выброс протуберанца неподалеку от южного полюса Солнца. Вместе с тем предполагается, что в ближайшие часы на поверхности Солнца в месте выброса будет «огненный» дождь из не остатков горячего вещества, которые не сумели преодолеть гравитацию.