Чернышенко рассказал о работе Центра знаний «Машук»

Участниками программ Центра «Машук» стали представители из 89 регионов.

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. За три года участниками программ Центра «Машук» стали представители из 89 регионов России и 52 стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Центр знаний «Машук», расположенный в Пятигорске, 20 августа отмечает трехлетие. Его работа стартовала в рамках национального проекта «Образование», а сейчас развитие идет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«За три года его (Центра “Машук” — ред.) команда организовала более 370 образовательных программ по востребованным направлениям подготовки. Их посетили более 45 тысяч слушателей из 89 регионов России и из 52 стран», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.

Чернышенко пожелал Центру «Машук» продолжать динамичное развитие, привлекать все больше участников и реализовывать проекты на благо отечественного образования.

Центр знаний совмещает работу по двум главным направлениям — подготовка высших должностных лиц системы образования и просвещения и обучение директоров школ. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, «Машук» за три года стал уникальным образовательным пространством для педагогического сообщества из России и других стран.

«Совместно с коллегами из “Машука” мы реализуем программу высшего кадрового резерва, второй поток на которую стартует уже в октябре 2025-го. В следующем году мы запланировали запуск еще одного важного международного проекта — программы для директоров зарубежных школ», — заключил министр.

