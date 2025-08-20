Врач объяснила, чем опасны разрезанные арбузы и дыни

В сезон бахчевых на рынках и уличных точках часто продают арбузы и дыни, разрезанные пополам и затянутые пленкой. Однако такие фрукты могут быть небезопасны, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист Ольга Столярова.
По ее словам, после разрезания плоды становятся уязвимыми для бактерий. Через нож, руки продавца или поверхности прилавка на мякоть могут попасть сальмонелла, кишечная палочка или листерии. Кроме того, при хранении в тепле в плодах быстро развиваются плесень и дрожжи. Особенно опасно, когда половинки лежат на открытом воздухе рядом с дорогой, где много пыли и грязи.
Есть и химические риски: если инструменты или поверхности обрабатывались агрессивными средствами, их следы могут оказаться на арбузе или дыне.
Употребление инфицированного продукта грозит пищевым отравлением — с тошнотой, диареей и температурой. В тяжелых случаях осложнения могут возникнуть у детей, беременных женщин, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.
По словам Столяровой, в идеале лучше покупать только целые плоды. Но если речь идет о нарезанных, то нужно обращать внимание на условия хранения и упаковку. На пленке должны быть указаны время нарезки и срок годности, сама пленка обязана быть герметичной. Срок хранения — не более 2−4 часов при температуре до +4 °C, то есть только в холодильнике или на льду.