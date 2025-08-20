Врач объяснила, чем опасны разрезанные арбузы и дыни

По словам Столяровой, в идеале лучше покупать только целые плоды. Но если речь идет о нарезанных, то нужно обращать внимание на условия хранения и упаковку. На пленке должны быть указаны время нарезки и срок годности, сама пленка обязана быть герметичной. Срок хранения — не более 2−4 часов при температуре до +4 °C, то есть только в холодильнике или на льду.