В первый рейс отправился обновленный поезд Воронеж — Москва

Воронежцы теперь могут с большим комфортом совершать поездки в столицу России по железной дороге: подвижной состав поезда № 25 Воронеж — Москва подвергся полному обновлению.

Как сообщает пресс-служба ЮВЖД, осовремененный поезд уже доставил первых пассажиров в Москву. Люди высоко оценили вагоны 2025 года постройки.

Каждый вагон оснащен системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, розетками, USB-разъемами. В поезде имеются душевые кабины и контейнеры для раздельного сбора мусора. Воронежцев также порадовали пурифайеры с системой фильтрации, обеспечивающие не только холодную воду, но и кипяток.

Для маломобильных пассажиров в штабных вагонах предусмотрены механические подъемники, в купе располагается кнопка вызова проводника. Для незрячих пассажиров есть таблички со шрифтом Брайля.

Ранее «МК в Воронеже» рассказывал, что воронежцы стали лидерами по отправке питомцев в путешествия по ЮВЖД без своего сопровождения.