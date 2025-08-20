Девятибалльные пробки образовались в Иркутске вечером 20 августа

Пробки в Иркутске вечером 20 августа 2025 достигли девяти баллов. И это несмотря на то, что на часах всего 18:20. Хотя на календаре не пятница, да и погода не позволяет выбраться на отдых загород. Может из-за дождя все захотели поскорее вернуться домой?