Девятибалльные пробки образовались в Иркутске вечером 20 августа

Километровые очереди собрались на Сергеева, Старо-Кузьмихинской, Октябрьской Революции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске вечером 20 августа 2025 достигли девяти баллов. И это несмотря на то, что на часах всего 18:20. Хотя на календаре не пятница, да и погода не позволяет выбраться на отдых загород. Может из-за дождя все захотели поскорее вернуться домой?

Километровые очереди собрались на Сергеева, Старо-Кузьмихинской, Октябрьской Революции, также движение парализовано в центре города.

Пробки в Иркутске 20 августа 2025.

-Почему пробка?

-А что у вас здесь происходит? — негодуют водители.

В ряд стоят автомобили на Глазковском мосту в сторону Железнодорожного вокзала. Прибавить газу не получится и на улицах Партизанская, Байкальская и Декабрьских Событий.

Все только начали выезжать с работы, поэтому неизвестно на сколько долго продержится такая обстановка на дорогах в Иркутске вечером 20 августа 2025 года.