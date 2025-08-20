Право на приватизацию и прописку: Севастополь меняет статус общежитий

Это решение открывает перед тысячами севастопольцев, годами проживающих в таких зданиях, возможность легально приватизировать жильё и оформить постоянную регистрацию.
Сейчас в городе насчитывается 62 здания, официально признанных общежитиями. В них расположено около 4,7 тысячи жилых помещений общей площадью 156 тысяч квадратных метров, где проживают порядка 9 тысяч человек. Однако по российскому законодательству приватизация жилья в общежитиях невозможна, так как они формально считаются нежилыми помещениями для временного проживания. Это создавало правовую неопределённость: люди живут в зданиях десятилетиями, но не могут полноценно распоряжаться своим жильём.
Особую сложность добавляет тот факт, что примерно четверть помещений была приватизирована ещё в украинский период, что привело к юридической коллизии — в нежилых зданиях существуют собственники.
Мы столкнулись с двойной проблемой: де-факто люди живут в общежитиях постоянно, а де-юре — эти здания не предназначены для постоянного проживания. При этом в них есть приватизированные квартиры. Такая ситуация не может продолжаться бесконечно.
По поручению губернатора департамент по имущественным и земельным отношениям разработал положение о переводе зданий, ранее использовавшихся как общежития и переданных в собственность города до 18 марта 2014 года, в многоквартирные жилые дома. Теперь, после внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, такие здания будут официально признаны пригодными для постоянного проживания.
Это важный шаг к улучшению условий жизни людей, которые десятилетиями считали эти комнаты своим домом, но не имели возможности узаконить своё положение. Перевод в статус МКД позволит жителям приватизировать жильё, переоформить коммунальные услуги, провести перепланировку и получить полные жилищные права, — отметила директор департамента по имущественным и земельным отношениям Галина Попова.
Для перевода здания в статус многоквартирного дома необходимо выполнение ряда условий: наличие как минимум двух жилых помещений, изолированных входов, поквартирного учёта электроэнергии, а также централизованных систем водоснабжения, отопления, водоотведения и электроснабжения. Жилые помещения должны располагаться на надземных этажах. Окончательное решение будет приниматься на основании выводов Межведомственной комиссии.
Теперь севастопольцы, проживающие в бывших общежитиях, смогут легализовать своё жильё, решить социальные вопросы и получить равные права с жителями обычных многоквартирных домов.