Право на приватизацию и прописку: Севастополь меняет статус общежитий

Сейчас в городе насчитывается 62 здания, официально признанных общежитиями. В них расположено около 4,7 тысячи жилых помещений общей площадью 156 тысяч квадратных метров, где проживают порядка 9 тысяч человек. Однако по российскому законодательству приватизация жилья в общежитиях невозможна, так как они формально считаются нежилыми помещениями для временного проживания. Это создавало правовую неопределённость: люди живут в зданиях десятилетиями, но не могут полноценно распоряжаться своим жильём.