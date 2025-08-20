Участие в программах центра «Машук» за 3 года приняли свыше 45 тыс. человек

Центр знаний «Машук», расположенный в Пятигорске, отмечает трехлетие. За это время участниками программ центра стали более 45 тыс. представителей из 89 регионов России и 52 стран, сообщается в Telegram-канале правительства России со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«Накануне в приветствии участникам Всероссийского педагогического съезда наш Президент Владимир Путин отметил, что важно окружить учителей и преподавателей заслуженным вниманием. На их поддержку и развитие системы образования нацелен ряд мер нацпроекта “Молодежь и дети”. Одно из значимых направлений — работа центра знаний “Машук”. За 3 года его команда организовала более 370 образовательных программ по востребованным направлениям подготовки. Их посетили более 45 тысяч слушателей из 89 регионов России и 52 стран», — сказал Чернышенко.
За время своего существования «Машук» стал ключевой федеральной площадкой по подготовке педагогов, наставников, преподавателей, управленцев, родителей и представителей молодежных сообществ. Его команда активно реализует задачу по созданию нового кадрового резерва для системы образования: первый поток программы этого направления был запущен в 2024 году. Работа центра знаний стартовала по нацпроекту «Образование», а сейчас продолжается по нацпроекту «Молодежь и дети».
«Центр знаний за три года стал уникальным образовательным пространством для педагогического сообщества из России и других стран. Совместно с коллегами из “Машука” мы реализуем программу высшего кадрового резерва, второй поток на которую стартует уже в октябре 2025-го. В следующем году мы запланировали запуск еще одного важного международного проекта — программы для директоров зарубежных школ», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.