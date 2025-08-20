Участие в программах центра «Машук» за 3 года приняли свыше 45 тыс. человек

«Центр знаний за три года стал уникальным образовательным пространством для педагогического сообщества из России и других стран. Совместно с коллегами из “Машука” мы реализуем программу высшего кадрового резерва, второй поток на которую стартует уже в октябре 2025-го. В следующем году мы запланировали запуск еще одного важного международного проекта — программы для директоров зарубежных школ», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.