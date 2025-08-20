В Красногвардейском переулке Петербурга построили детсад на 530 мест

Общая площадь трехэтажного здания составляет 11 тыс. кв. м. Его смогут посещать дети в возрасте от 2 до 7 лет. В учреждении разместили бассейн с душевыми, залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья детсад оборудован элементами безбарьерной среды, а также двумя пассажирскими лифтами. В вестибюле запроектированы помещение охраны и колясочная.