В Красногвардейском переулке Петербурга построили детсад на 530 мест

Детский сад на 530 мест возвели в Красногвардейском переулке Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Посещать учреждение смогут дети в возрасте от 2 до 7 лет, сообщили в комитете по строительству Северной столицы.
Общая площадь трехэтажного здания составляет 11 тыс. кв. м. Его смогут посещать дети в возрасте от 2 до 7 лет. В учреждении разместили бассейн с душевыми, залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья детсад оборудован элементами безбарьерной среды, а также двумя пассажирскими лифтами. В вестибюле запроектированы помещение охраны и колясочная.
На территории учреждения обустроены 24 детские площадки с современным игровым оборудованием и две спортивные зоны. Для безопасности воспитанников по периметру детского сада установлены системы видеонаблюдения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.