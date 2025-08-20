Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сербии

Уточняется, что всего на олимпиаде было вручено три золотые, шесть серебряных и двенадцать бронзовых наград. В неофициальном командном зачете сборная России заняла первое место. Международная географическая олимпиада среди юниоров (школьников в возрасте 12−15 лет) проводилась впервые.