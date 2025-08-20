Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сербии

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«В городе Белграде (Республика Сербия) подвели итоги Международной юниорской географической олимпиады (International Junior Geography Olympiad). Российские школьники, принимавшие участие в турнире в очном формате, завоевали шесть медалей», — говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, это лучший результат по количеству и достоинству наград среди стран-участниц. Так, россияне завоевали две золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
«Благодарим российскую сборную и всех приблизивших эти победы — учителей, наставников, родителей. Вы показали, что из системного, ежедневного труда и упорства вырастают результаты мирового масштаба», — сказал вице-премьер.
Школьников также поздравил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Отличный результат нашей сборной на международной арене — это закономерный итог труда и таланта. Эта победа — общая», — отметил министр.
Уточняется, что всего на олимпиаде было вручено три золотые, шесть серебряных и двенадцать бронзовых наград. В неофициальном командном зачете сборная России заняла первое место. Международная географическая олимпиада среди юниоров (школьников в возрасте 12−15 лет) проводилась впервые.