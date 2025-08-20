Ричмонд
Беглов: «Запуск наших каналов в MAX — важный шаг в цифровизации городской среды»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запустил свой канал в новом мессенджере MAX. Для петербуржцев также стал доступен и канал Правительства Санкт-Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

Он стал доступен по электронному адресу max.ru/a_beglov.

Также в приложении зарегистрировали официальную площадку Правительства Санкт-Петербурга. Ее можно найти по адресу max.ru/spb.

В каналах подписчики могут быстро узнавать актуальные новости, сведения о мерах помощи, культурных событиях и других аспектах петербургской жизни.

Запуск наших каналов в MAX — важный шаг в цифровизации городской среды. Приглашаю всех петербуржцев и жителей других регионов, интересующихся жизнью Северной столицы, подписаться на каналы и активно пользоваться новыми возможностями, которые предоставляет российский мессенджер.

обратился Александр Беглов

Сегодня в MAX также активно регистрируются важные электронные сервисы Северной столицы. Среди них: служба экстренных вызовов 112 и информационно-справочная служба 122. С начала августа петербуржцы также могут обратиться в службу 117, чтобы узнать о возможностях службы по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации. В MAX сегодня работает и служба 004, которая помогает горожанам оперативно связываться с коммунальными службами. В мессенджер можно отправлять текстовые сообщения или совершать звонки, в дальнейшем возможности и функции сервиса будут еще расширяться.

Ранее Санкт-Петербург выступил с предложением внедрить в мессенджер горячие клавиши вызова «112». Это позволит жителям любого региона оперативно обратиться в экстренную службу. MAX можно установить на мобильное устройство или компьютер бесплатно.

