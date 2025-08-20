1 сентября школы Ростовской области проведут линейки в закрытых помещениях

1 сентября 2025 года праздничные линейки в честь Дня знаний школы Ростовской области должны провести в закрытых помещениях. Эту информацию подтвердили в министерстве образования региона.
— Для обеспечения безопасности обучающихся, педагогов и родителей торжественные мероприятия рекомендовано проводить в закрытых помещениях, — прокомментировали журналистам.
Напомним, перед началом учебного года на Дону проверили готовность всех образовательных учреждений региона. Противопожарные и антитеррористические мероприятия организовали в 2,6 тысяче организаций.
Параллельно, по информации властей, закупили 78 школьных автобусов, сейчас завершаются проверки новой техники. Капитальный ремонт ведется в 43 учреждениях образования, одиннадцать из них откроются 1 сентября, еще 25 — до конца года.