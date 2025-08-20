Ричмонд
В Пермском крае задержан подозреваемый в незаконной рубке деревьев

В Гайнах в дежурную часть полиции поступило заявление от директора местного лесничества об обнаружении незаконной рубки деревьев, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

На месте правоохранители установили, что неизвестный спилил 16 берез и четыре осины, причинив тем самым материальный ущерб на сумму более 130 тысяч рублей. Незаконно заготовленную древесину лесоруб вывез.

Полицейские установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Это ранее судимый и нигде не работающий 59-летний местный житель.

По факту незаконной рубки лесных насаждений в крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.