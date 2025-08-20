Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теперь официально: в суде подтвердили информацию об аресте главы АО «Омскэлектро»

Андрея Жуковского, топ-менеджера одной из важнейших для обеспечения жизнедеятельности Омска компании, отправили в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 августа, телеграм-канал «Суды Омской области» дал краткую информацию об аресте генерального директора АО «Омскэлектро» Андрея Жуковского. Топ-менеджер одной из важнейших для обеспечения жизнедеятельности Омска компании отправлен в СИЗО.

«Постановлением Куйбышевского районного суда удовлетворено ходатайство следователя СУ СК РФ по Омской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АО “Омскэлектро” Жуковского А. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), на срок 2 месяца», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, что информация о задержании генерального директора АО «Омскэлектро» Андрея Жуковсковского появилась вчера. Омские СМИ публиковали без официального подтверждения, со ссылкой на собственные источники.