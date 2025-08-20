Теперь официально: в суде подтвердили информацию об аресте главы АО «Омскэлектро»

«Постановлением Куйбышевского районного суда удовлетворено ходатайство следователя СУ СК РФ по Омской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АО “Омскэлектро” Жуковского А. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), на срок 2 месяца», — говорится в сообщении телеграм-канала.