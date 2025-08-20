Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Новосибирска Кудрявцев сообщил о кончине режиссера Эллы Давлетшиной

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о безвременной кончине известного режиссера-документалиста, педагога и общественного деятеля Эллы Хамзиничны Давлетшиной.

Источник: телеграм-канал Максима Кудрявцева

Соответствующий пост с словами скорби мэр опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

Ее творческое наследие и вклад в развитие сибирской культуры и российского кинематографа имеют огромное значение. Картины, снятые Эллой Давлетшиной, были удостоены высоких наград на многочисленных отечественных и международных кинофестивалях. На протяжении многих лет она являлась бессменным руководителем Международного фестиваля документального кино «Встречи в Сибири», который стал важной площадкой для укрепления культурных связей.

Эта утрата является невосполнимой для семьи, друзей, коллег и для всего города. В связи с трагическим событием мэр выразил глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким покойной.

Ранее Сиб.фм писал о другом печальном инциденте в Новосибирске, где сотрудник Сибирского отделения РАН скончался в результате нападения шершней.