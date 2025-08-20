Мэр Новосибирска Кудрявцев сообщил о кончине режиссера Эллы Давлетшиной

Соответствующий пост с словами скорби мэр опубликовал в своем официальном телеграм-канале.
Ее творческое наследие и вклад в развитие сибирской культуры и российского кинематографа имеют огромное значение. Картины, снятые Эллой Давлетшиной, были удостоены высоких наград на многочисленных отечественных и международных кинофестивалях. На протяжении многих лет она являлась бессменным руководителем Международного фестиваля документального кино «Встречи в Сибири», который стал важной площадкой для укрепления культурных связей.
Эта утрата является невосполнимой для семьи, друзей, коллег и для всего города. В связи с трагическим событием мэр выразил глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким покойной.
